Oktoberfest

Über 500 Polizeieinsätze und 150 Festnahmen auf der Wiesn

Seit knapp einer Woche läuft das Münchner Oktoberfest. Die Polizei zieht eine Zwischenbilanz.

Rund 600 Polizisten sind in diesem Jahr auf dem wohl größten Volksfest der Welt im Einsatz. (Archivfoto) Foto: Felix Hörhager/dpa
Rund 600 Polizisten sind in diesem Jahr auf dem wohl größten Volksfest der Welt im Einsatz. (Archivfoto)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was man zum Münchner Oktoberfest wissen muss
Die Wiesn geht los

Was man zum Münchner Oktoberfest wissen muss

Am Wochenende bricht der Ausnahmezustand über München herein. Das 190. Oktoberfest beginnt. Was man als Besucher wissen sollte über Zelte, Bier, No-Gos und Sicherheit.

19.09.2025

Wiesn-Fieber mit Wackelkontakt - «Vorfreude steigt»
Oktoberfest

Wiesn-Fieber mit Wackelkontakt - «Vorfreude steigt»

Auf der Münchner Theresienwiese läuft der Aufbau fürs Oktoberfest. In rund zwei Monaten geht es wieder los. Wie immer gibts Neuheiten - und so früh wie nie einen Geheim-Tipp für den Wiesn-Hit.

25.07.2025

Söder lobt in Lederhose: Wiesn «einfach besser» als Berlin
Oktoberfest-Start

Söder lobt in Lederhose: Wiesn «einfach besser» als Berlin

Sonne, blauer Himmel, Bier - und ein Ministerpräsident in anderem Outfit als sonst: Bei perfektem Herbstwetter hat in München das Oktoberfest begonnen.

21.09.2024

Oktoberfest

Friedliche «Pracht-Wiesn» - Viele Gäste, weniger Einsätze

Die Sonne scheint, die Menschen strömen - der Festleiter spricht von einer «Pracht-Wiesn». Trotz des traditionell hohen Bierkonsums geht es insgesamt friedlich zu. Auch einige Prominente feiern mit.

24.09.2023

Brauchtum

Sonne, Bier und Prominente: Münchner Oktoberfest eröffnet

Das Oktoberfest hat begonnen - und damit der Ansturm aus aller Welt. Millionen Gäste werden erwartet, unter ihnen auch eine ganze Reihe Prominente.

16.09.2023