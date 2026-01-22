Bild
Unwetter

Überschwemmungen in Griechenland - Zwei Menschen sterben

Straßen verwandeln sich in reißende Bäche, dazu ein heftiger Sturm: Heftige Unwetter ziehen über Griechenland. Eine erste Bilanz.

In Griechenland kommt es nach Regenfällen zu Überschwemmungen. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa
In Griechenland kommt es nach Regenfällen zu Überschwemmungen.

Athen (dpa) - Heftige Regenfälle haben in Teilen Griechenlands zu Überschwemmungen geführt - mindestens zwei Menschen starben. Das berichteten griechische Medien. In der südlichen Ägäis herrschten Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, sagte eine Meteorologin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ERTNews). Der Fährverkehr brach zusammen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zwei Menschen kommen ums Leben

Ein Beamter der Küstenwache rutschte Berichten zufolge während einer Kontrolle in einem kleinen Hafen auf der Halbinsel Peloponnes aus und fiel ins Meer. Dort wurde er von den hohen Wellen mitgerissen und ertrank, wie die Nachrichtenagentur ANA-MPA meldete. In Athen wurde laut einem Rundfunk-Bericht eine Frau von den Wassermassen erfasst und tödlich verletzt.

Straßen werden zu Sturzbächen

In der griechischen Hauptstadt Athen verwandelten sich Straßen in reißende Bäche. Autos, Mülltonnen und Geröll wurden durch die Gegend geschleudert, wie Aufnahmen griechischer Medien zeigten. Der Zivilschutz rief die Einwohner mehrerer Regionen per SMS dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. In weiten Teilen des Landes blieben die Schulen geschlossen. 

Sturm dauert an

Das Sturmtief wird nach Angaben des griechischen Wetteramts auch am Donnerstag Auswirkungen haben. Betroffen sein sollen unter anderem die bei Touristen beliebten Inseln Rhodos, Lesbos und Samos.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sturm trifft Ägäis – Straßen überflutet, Schulen geschlossen
Unwetter

Sturm trifft Ägäis – Straßen überflutet, Schulen geschlossen

Ein Herbststurm legt Teile der Ägäis lahm: Überflutete Straßen, gesperrte Autobahnen und geschlossene Schulen prägen das Bild. Der Zivilschutz spricht von einer «kritischen Phase».

05.12.2025

Unwetter

Sturm sorgt für Überschwemmungen in Irland

Ein Sturmtief fegt über Westeuropa und sorgt für heftige Niederschläge. An der Südküste Englands muss mit hohen Wellen gerechnet werden.

31.10.2023

Katastrophen

Extremwetter in Griechenland, Türkei und Bulgarien dauert an

Mehrere Tote in Griechenland, Bulgarien und der Türkei: Sturmtief «Daniel» wütet mit schwersten Regenfällen. Die Schäden sind noch nicht abzusehen.

07.09.2023

Unwetter

Tote bei Überschwemmungen in Millionenmetropole Istanbul

Nicht nur Griechenland ist von heftigen Niederschlägen betroffen, auch in der Türkei fällt viel Regen. Straßen verwandeln sich in reißende Flüsse, Autos werden von den Fluten weggespült.

06.09.2023

Notfälle

Extremregen: Sturmtief setzt Mittelgriechenland unter Wasser

Wo es neulich noch brannte, verwandeln sich nun Bäche in reißende Flüsse. Griechenland erlebt derzeit «biblische Katastrophen». Experten warnen vor mehr Regen als bei der Ahrtal-Katastrophe.

05.09.2023