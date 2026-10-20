Ende der Sommerzeit

Umfrage: Ablehnung der Zeitumstellung nimmt ab

Die Zeitumstellung gehört zum festen und bei vielen Menschen ungeliebten Jahresrhythmus. Allerdings geht die Ablehnung zurück - besonders bei jungen Erwachsenen.

Am Ende der Sommerzeit wie Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Am Ende der Sommerzeit wie Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Der Widerstand in der Bevölkerung gegen die halbjährliche Zeitumstellung nimmt einer Umfrage zufolge ab. 71 Prozent fordern laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK-Gesundheit die Abschaffung. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als im Vorjahr und ist der niedrigste Wert seit 2016, wie die Krankenkasse mit Sitz in Hamburg mitteilte. Am stärksten war die Ablehnung der Zeitumstellung demnach 2018 mit 80 Prozent gewesen.

In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist der Rückgang der Ablehnung von 66 Prozent auf 50 Prozent der Befragten am stärksten. In dieser Altersgruppe gibt es mit 39 Prozent auch die größte Zustimmung zum Wechsel von Sommer- und Winterzeit.

Frauen haben häufiger Probleme mit der Umstellung als Männer

29 Prozent der Befragten hatten den Angaben zufolge schon einmal Probleme mit der Zeitumstellung, entweder gesundheitlich oder psychisch. Frauen sind mit 36 Prozent häufiger betroffen als Männer mit 22 Prozent. Unter den 30- bis 59-Jährigen berichtete rund ein Drittel, schon einmal der Probleme nach der Umstellung gehabt zu haben. Bei jüngeren Erwachsenen und Personen ab 60 Jahren sind es weniger als drei von zehn Befragten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Am häufigsten nennen Betroffene nach DAK-Angaben Müdigkeit oder Schlappheit (80 Prozent) als Problem. 63 Prozent berichten von Einschlafproblemen oder Schlafstörungen, gefolgt von Konzentrationsproblemen (41 Prozent) und Gereiztheit (37 Prozent). Rund jeder fünfte Betroffene bringt laut der Umfrage zudem depressive Verstimmungen mit der Zeitumstellung in Verbindung.

Zeitumstellung lange umstritten

Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt - mit dem Ziel, das Tageslicht besser auszunutzen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass Tageslicht unser Wohlbefinden positiv beeinflusst. Doch es gibt auch Kritik: In einer Online-Befragung der Europäischen Kommission hatten sich 2018 80 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung in der EU zu beenden - von 4,6 Millionen Antworten kamen damals etwa 3 Millionen aus Deutschland. Eine europaweite Lösung für die Abschaffung ist jedoch nicht in Sicht, da die EU-Staaten sich seit Jahren nicht auf eine Position einigen können.

Forsa befragte den Angaben zufolge im Auftrag der DAK-Gesundheit vom 28. bis 30. September 2026 bundesweit 1.009 Personen. Die Angaben zu einzelnen Beschwerden beziehen sich auf Befragte, die schon einmal Probleme mit der Zeitumstellung hatten. Die Zeitvergleiche beziehen sich auf die jeweils im Herbst erhobenen Werte. 

Die DAK-Gesundheit ist nach eigenen Angaben mit rund 5,4 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse in Deutschland.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: Frauen haben mehr Probleme mit Zeitumstellung
Mitteleuropäische Sommerzeit

Umfrage: Frauen haben mehr Probleme mit Zeitumstellung

Viele Frauen klagen nach der Zeitumstellung über Beschwerden wie Schlafprobleme und Gereiztheit – deutlich mehr als Männer, zeigt eine neue Umfrage.

26.03.2026

Spanien will Ende der Zeitumstellung
Zeitumstellung

Spanien will Ende der Zeitumstellung

Spanien möchte die Zeitumstellung in der EU abschaffen. Regierungschef Sánchez sieht «keinen Sinn mehr» in der Maßnahme und verweist auf fehlende Energieeinsparungen und Nachteile für die Gesundheit.

20.10.2025

Umfrage: Frauen haben mehr Probleme mit der Zeitumstellung
Zeitumstellung

Umfrage: Frauen haben mehr Probleme mit der Zeitumstellung

Für viele Menschen ist die Zeitumstellung im Frühling und Herbst kein Problem. Manche klagen jedoch über gesundheitliche Folgen. Frauen trifft es nach einer aktuellen Umfrage häufiger als Männer.

25.10.2024

Zeitumstellung

In Deutschland gilt wieder Sommerzeit

Trotz vieler Gegner und Kritiker bleibt es dabei: Wir drehen zweimal im Jahr an der Uhr. Vor einigen Jahren schien das Ende der Zeitumstellung schon besiegelt, bisher ist aber klar: Das Vorhaben braucht Zeit.

26.03.2023

Umfrage

Jeder Vierte hat Probleme nach Zeitumstellung

Bald ist wieder Sommerzeit: Sonntagnacht werden die Uhren wieder um eine Stunde vorgestellt. Einer aktuellen Befragung zufolge stecken längst nicht alle Menschen die Umstellung ohne weiteres weg.

23.03.2023