Bild
Pflicht und Vergnügen

Umfrage: Arbeit als Sinn des Lebens verliert an Bedeutung

Mit Freude eine sinnvolle Arbeit machen - dieses Ziel steht für viele Menschen nicht mehr an erster Stelle. Laut einer Umfrage wollen vor allem junge Leute das Leben genießen - ohne sich abzuplacken.

Nach einer neuen Umfrage wollen viele jüngere Menschen das Leben genießen, anstatt sich nur bei der Arbeit abzumühen. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Nach einer neuen Umfrage wollen viele jüngere Menschen das Leben genießen, anstatt sich nur bei der Arbeit abzumühen. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Die Arbeit verliert laut einer neuen Umfrage ihre sinnstiftende Bedeutung für das Leben vieler Menschen in Deutschland. Nur ein Drittel der Befragten (33 Prozent) möchte in der Arbeit etwas tun und leisten, was Sinn hat und Spaß macht, ergab eine repräsentative Studie des Instituts GfK im Auftrag der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT). Vor 20 Jahren hatten sich den Angaben zufolge über die Hälfte (52 Prozent) so geäußert, vor zehn Jahren noch 39 Prozent.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Gut ein Fünftel der Befragten (22 Prozent) bekannte sich dazu, das Leben genießen und sich nicht mehr als nötig abmühen zu wollen. 2006 hatte sich in einer damaligen Umfrage nur jeder Siebte (14 Prozent) so geäußert, vor zehn Jahren bereits fast so viele wie jetzt (20 Prozent). 

Bei den Jüngeren im Alter zwischen 18 und 24 Jahren und bei den Singles zwischen 25 und 49 Jahren halten sich inzwischen die Genusssucher und die Arbeitsamen praktisch die Waage (32 zu 31 Prozent bzw. 28 zu 26 Prozent).

Wohlbefinden statt Selbstaufopferung

Der Bedeutungsverlust von Arbeit als alleiniger Sinnanker spiegele die gesellschaftliche Realität vieler Bürger wider, erklärte der wissenschaftliche Leiter der BAT-Stiftung, Ulrich Reinhardt. In einer Welt wachsender Unsicherheit, ökonomischen Drucks und beschleunigten Wandels werde der Wunsch nach Stabilität, Selbstschutz und Lebensqualität stärker. «Die Sinnfrage bleibt bestehen - sie verlagert sich jedoch», sagte Reinhardt. 

Besonders die jüngeren Generationen zeigten ein neues Selbstverständnis. «Für sie bedeutet ein gutes Leben nicht berufliche Selbstaufopferung, sondern die Vereinbarkeit von Sinn, Freiheit und Wohlbefinden», erklärte der Zukunftsforscher. Künftige Generationen würden nicht mehr zwischen Pflicht und Vergnügen wählen, sondern beides bewusst miteinander verbinden wollen.

Für die Studie im Auftrag der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen wurden 2.000 den Angaben nach repräsentativ ausgewählte Menschen ab 18 Jahren vom 20. November bis zum 1. Dezember 2025 befragt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Raus aus Komfortzone: Warum Bas Kast fürs Unbequeme plädiert
Gesellschaft

Raus aus Komfortzone: Warum Bas Kast fürs Unbequeme plädiert

Bestsellerautor Bas Kast («Der Ernährungskompass») findet, wir sollten uns öfter mal aus der Komfortzone herausbewegen. Warum es ihn ins Eisbad zieht und er Spaß für überbewertet hält.

28.11.2025

Viel Lebensqualität, aber wenig Zufriedenheit im Südwesten
Umfrage

Viel Lebensqualität, aber wenig Zufriedenheit im Südwesten

Warum fühlen sich viele im Südwesten weniger zufrieden, als sie es eigentlich sein könnten? Der neue «Glücksatlas» liefert überraschende Einblicke.

27.10.2025

Umfrage: BSW legt zu, AfD verliert leicht an Zuspruch
Thüringen

Umfrage: BSW legt zu, AfD verliert leicht an Zuspruch

Wenige Monate vor der Landtagswahl in Thüringen kann sich das Bündnis Sahra Wagenknecht in einer neuen Insa-Umfrage weiter steigern. Dagegen gibt es bei der Linken und der AfD ein leichtes Minus.

01.05.2024

Krieg in Nahost

Kriegsweihnacht im Heiligen Land: Mehr Pflicht als Freude

Angesichts der Schrecken des Gaza-Krieges ist vielen Christen dieses Weihnachten nicht zum Feiern zumute. Bethlehem mit der Geburtskirche ist wie ausgestorben, während im Gazastreifen Menschen weiter sterben.

25.12.2023

Schauspieler

«The Rock»: Durch Töchter wurde mir der Sinn des Lebens klar

«Jetzt kenne und verstehe ich die Freude und die Ehre, die es bedeutet, Vater zu sein», sagt der Action-Star über seine Vaterschaft.

20.06.2023