Umfrage: Männer fühlen sich im Verkehr sicherer als Frauen

Berlin (dpa) - Männer fühlen sich einer neuen Umfrage zufolge im Verkehr deutlich sicherer als Frauen. In der Befragung des Instituts O.trend im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer gaben 49 Prozent der Frauen an, dass sie sich im Verkehr «sicher» oder «sehr sicher» fühlen - bei den Männern waren es 64 Prozent. Die Zahlen bestätigen Umfrageergebnisse aus den Vorjahren: 2019 fühlten sich 50 Prozent der Frauen und 60 Prozent der Männer im Verkehr «sicher» oder «sehr sicher». Passend zu diesen Zahlen befürworteten Frauen in der Umfrage deutlich stärker Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.