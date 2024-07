Umwelthilfe: Naturerleben macht Kindern Klimaschutz greifbar

Berlin (dpa) - Schulen sollten den Klimawandel aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) weniger theoretisch behandeln. «Es ist wichtig, den Kindern auch im Unterricht so früh wie möglich ein Erleben der Natur zu ermöglichen», sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch der Deutschen Presse-Agentur.

Generell dürfe diese Aufgabe aber nicht an einzelnen Lehrkräften hängenbleiben. «Umweltministerium, Bildungsministerium und Bauministerium sollten hier zusammenarbeiten und für entsprechende Standards für grüne Schulhöfe und eine Integration von Klimaschutz und Naturerfahrung in die Lehrpläne sorgen», betonte Resch.

«Wenn ein Kind kaum Erlebnisse in der Natur gemacht hat, ist es später schwer, einem Menschen zu vermitteln, dass für den Natur- oder Klimaschutz auch Gewohnheiten und Regeln geändert werden müssen, zum Beispiel Tempo 100 auf den Autobahnen», erklärte Resch. «Wer sieht, was tatsächlich passiert, ist auch bereit, sein Verhalten zu ändern.» Für das fühlbare Erleben von Natur hält er mehr Ausflüge in die Natur für wichtig - bei jedem Wetter.