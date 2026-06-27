Fahndung läuft

Unbekannte Frau nimmt Neugeborenes aus Krankenhaus mit

In einem Parkhaus wird ein Neugeborenes gefunden. Kurz darauf ist klar: Eine Unbekannte hat den Säugling aus einer Klinik mitgenommen. Die Frau gab sich als Mitarbeiterin aus - nun läuft die Fahndung.

Die Fahndung nach der Unbekannten läuft. Foto: Alex Talash/dpa
Die Fahndung nach der Unbekannten läuft.

Lüdenscheid (dpa) - Eine unbekannte Frau hat ein Neugeborenes aus einem Krankenhaus in Lüdenscheid mitgenommen. Der sieben Tage alte Säugling wurde im Nebenraum eines Parkhauses gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte das Baby zurück in die Klinik, dem Kind geht es laut Polizei gut. Die Polizei schrieb von einer Kindesentziehung.

Die Polizei sperrte das Parkhaus ab, um Spuren zu sichern, und fahndet nach der unbekannten Frau. Über die genauen Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt. Die mutmaßliche Täterin trug laut Polizei einen hellblauen Kittel und gab sich als Mitarbeiterin des Krankenhauses aus, als sie das Neugeborene aus einem Patientenzimmer holte.

Die Frau wird auf zwischen Mitte 20 bis Anfang 30 Jahren geschätzt, ist 175 bis 180 cm groß, sehr schlank, hat blonde Haare, möglicherweise zu einem Zopf gebunden, und trägt eine große Brille. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

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