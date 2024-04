Unfall mit Bauzug - Chaos am Hamburger Hauptbahnhof

Hamburg (dpa) - Sechs Verletzte und Chaos am Hamburger Hauptbahnhof: Weil dort ein Bauzug unter einer Brücke in Schräglage geriet, musste der Bahnhof für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Züge konnten den Hauptbahnhof weder anfahren noch verlassen, so dass es zu zahlreichen Verspätungen kam. Zahlreiche S-Bahnen mussten evakuiert werden.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Sie rettete einen schwer verletzten Arbeiter per Drehleiter und mit der Unterstützung von Höhenrettern auf die Brücke, die sich am nördlichen Ende des Hauptbahnhofs befindet. Von dort aus wurde er in ein Krankenhaus gebracht.