Notfälle

Unfall mit Frachtflugzeug nach Landung am Flughafen Miami

Ein Flugzeug landet in Miami - danach kommt es zu einem Unfall. Es ist unklar, wie groß das Ausmaß ist.

Am Flughafen in Miami kam es zu einem Unfall mit einem Frachtflugzeug. (Symbolbild) Foto: Thomas Eisenhuth/dpa
Am Flughafen in Miami kam es zu einem Unfall mit einem Frachtflugzeug. (Symbolbild)

Miami (dpa) - Ein Frachtflugzeug aus Puerto Rico ist nach der Landung am US-Flughafen Miami über die Start- und Landebahn hinausgefahren und hat Feuer gefangen. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr rammte die Maschine mehrere Fahrzeuge. Wie hoch die Zahl der Verletzten ist, blieb unklar.

Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte auf der Plattform X mit, dass das Flugzeug vom Typ Boeing 767-300 am Nachmittag (Ortszeit) nach der Landung am Miami International Airport im US-Bundesstaat Florida über die Start- und Landebahn hinausgeschossen sei. Die Maschine war demnach vom Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan auf der Karibikinsel Puerto Rico gestartet.

Der Flughafen in Miami stellte den Flugverkehr ein, wie er auf X bekanntgab. Die Region in Florida ist bei Touristen sehr beliebt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hamburger Flugverkehr ausgesetzt nach Kleinflugzeug-Landung
Notfälle

Hamburger Flugverkehr ausgesetzt nach Kleinflugzeug-Landung

Am Nachmittag soll ein kleines Flugzeug auf dem Hamburger Flughafen landen - die Landung geht schief. Es wird niemand verletzt, doch die kleine Bruchlandung hat Auswirkungen auf den Flugverkehr.

03.05.2026

Passagiermaschine landet außerplanmäßig in Friedrichshafen
Flugverkehr

Passagiermaschine landet außerplanmäßig in Friedrichshafen

Ein Flugzeug ist unterwegs nach Zürich. Plötzlich soll es in der Kabine rauchen - die Maschine landet früher als geplant.

07.07.2025

Frachtflugzeug abgestürzt - Was wir wissen und was nicht
In Leipzig gestartet

Frachtflugzeug abgestürzt - Was wir wissen und was nicht

Kurz vor der Landung kommt es zur Katastrophe: Ein Frachtflugzeug stürzt bei Vilnius ab. Vier Menschen waren an Bord, ein Wohnhaus ist ganz in der Nähe. Das Wichtigste im Überblick.

25.11.2024

Frachtflugzeug

Boeing landet in Istanbul auf dem Rumpf

Wegen Problemen mit dem Fahrwerk musste eine FedEx-Boeing in Istanbul auf dem Rumpf landen. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Pannen bei Boeing-Maschinen.

10.05.2024

Konflikte

Emotionale Szenen: Flugzeug aus Israel landet in Frankfurt

10.10.2023