Unfallflucht auf Pisten – Skifahrer bleiben oft unerkannt

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck (dpa) - Unfallflucht auf Skipisten beschäftigt immer wieder die Alpinpolizei. Der Ermittlungsaufwand ist hoch – die Aufklärungsrate eher niedrig. In der vergangenen Saison zählten die Beamten in den Skigebieten in Oberbayern von Berchtesgaden bis Garmisch-Partenkirchen 96 Unfälle mit Fremdverschulden. In elf Fällen fuhren die Unfallverursacher einfach davon, wie Leonhard Habersetzer, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe West bei der Grenzpolizeiinspektion Murnau, berichtet.

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Die allermeisten blieben unerkannt – nur in drei oder vier Fällen seien die Unfallfahrer ermittelt worden. Vieles sei Dunkelfeld: Oft komme ein solcher Unfall gar nicht zur Anzeige, die Betroffenen gingen einfach zum Arzt.

Doch Unfallflucht ist auch auf der Piste kein Kavaliersdelikt. Je nach Fall können Strafverfahren drohen, etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung, unter Umständen auch wegen unterlassener Hilfeleistung. Außerdem können in Bayern Bußgelder wegen einer Ordnungswidrigkeit fällig werden.

Foto: Uwe Lein/dpa Volle Pisten - erhöhte Unfallgefahr. (Archivbild)

In Österreich mit einem Vielfachen an Pistenkilometern sind die Zahlen deutlich höher als im südlichen Oberbayern. Im Bundesland Tirol registrierte die Polizei in diesem Winter bisher etwa 1.600 Vorfälle auf Pisten und gesicherten Tiefschneehängen. Der Anteil der Unfälle mit Fahrerflucht liege bei etwa 18 bis 20 Prozent, sagt Viktor Horvath, Leiter der Tiroler Alpinpolizei. Das sei auch in vergangenen Jahren so gewesen.

Allerdings, so sagen Habersetzer und auch sein österreichischer Kollege Horvath: Nicht alle Gesuchten fliehen bewusst. Manche bemerkten etwa gar nicht, dass sie jemanden auf der Piste geschnitten und damit zu Sturz gebracht hätten, sagt Horvath. Andere würden nach einem Unfall im Schock weiterfahren.

Fahrkönnen wird insgesamt schlechter

In Bayern rücken die Beamten nur aus, wenn sie konkret alarmiert werden. Trage ein gesuchter Unfallgegner nicht gerade einen «roten Helm mit quietschgelben Klamotten», werde es kompliziert - vor allem bei viel Betrieb.

Dabei hat die Alpinpolizei immer mehr zu tun. «Wir stellen fest, dass die Unfallzahlen tendenziell nach oben gehen und damit auch die Unfallfluchten. Wir haben das Problem, dass wir sehr viele Skifahrer auf der Piste haben», sagt Habersetzer. Bei steigender Zahl der Skifahrer und Snowboarder werde das Fahrkönnen insgesamt schlechter.

Foto: Uwe Lein/dpa Volle Pisten - erhöhte Unfallgefahr. (Archivbild)