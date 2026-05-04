Nach mutmaßlichem Übergriff

Untersuchung zu Berliner Jugendzentrum gestartet

Warum blieb eine Anzeige nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in dem Jugendzentrum aus? Eine unabhängige Kommission will jetzt Antworten liefern und Versäumnisse aufdecken.

Vorgänge im Neuköllner Jugendzentrum werden von einer unabhängigen Kommission untersucht. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Vorgänge im Neuköllner Jugendzentrum werden von einer unabhängigen Kommission untersucht. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln wird nun von einer unabhängigen Kommission aus Fachleuten untersucht. Die bereits angekündigte Kommission zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt seit Anfang 2025 in dem Jugendclub habe Ende April mit der Arbeit begonnen, teilte das Bezirksamt Neukölln mit. 

In dem Neuköllner Jugendclub soll eine 16-Jährige von Jugendlichen Ende 2025 vergewaltigt und später bedrängt worden sein – die Polizei erfuhr davon erst durch die Anzeige des Vaters im Februar 2026. Weder das Jugendzentrum noch später das zuständige Jugendamt des Bezirks erstatteten Anzeige. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Inzwischen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Vorfall. 

Erste Ergebnisse der Kommission für Mai erwartet

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bis Ende Mai sollen erste Ergebnisse der Kommission bekanntgegeben werden. Bis Anfang September werde die Kommission ihren Abschlussbericht der Öffentlichkeit vorstellen, hieß es. Ziel sei die Aufklärung des Sachverhalts und eine Analyse von Fehlern. Die Kommission soll auch Empfehlungen für die Zukunft geben.

Geleitet wird das sechsköpfige Gremium von der Psychologin und Psychotherapeutin Elke Nowotny, die von 1996 bis 2017 Vorstandvorsitzende des Kinderschutz-Zentrums Berlin war. Nowotny arbeitete demnach auch in der Clearingstelle im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen die Ballettschule und Schule für Artistik Berlin. Weitere Mitglieder sind Vertreter des Kinderschutz-Zentrums und der Senatsverwaltung für Bildung und Jugend, außerdem ist eine Rechtsanwältin dabei. 

Die Kommission tage nicht öffentlich und unabhängig vom Bezirksamt Neukölln, hieß es. Die Jugendstadträtin Sarah Nagel (Linke), die in dem Fall selbst in der Kritik steht, hatte betont, sie wolle Aufklärung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
14-Jährige soll in Jugendzentrum vergewaltigt worden sein
Kriminalität

14-Jährige soll in Jugendzentrum vergewaltigt worden sein

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung gegen drei Jugendliche. Die Mutter einer 14-Jährigen machte den Vorwurf nun öffentlich.

23.03.2026

Vergewaltigung in Jugendzentrum? Zunächst keine Anzeige
Kriminalität

Vergewaltigung in Jugendzentrum? Zunächst keine Anzeige

Erst als sich das Opfer einer Polizistin anvertraut, kommt der Fall ans Licht: Eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Jugendzentrum blieb offensichtlich lange ungemeldet. Was sind die Gründe?

11.03.2026

Spurensicherung nach Gewalt wird Kassenleistung in Hessen
Häusliche Gewalt

Spurensicherung nach Gewalt wird Kassenleistung in Hessen

Von der Klinik bis zum Gerichtssaal: Opfer von Gewalt erhalten künftig schnelle Hilfe beim Beweisschutz. Die Regelung soll Betroffenen mehr Sicherheit geben – unabhängig von einer Anzeige.

01.07.2025

Anklage gegen Fußballtrainer - Verdacht sexueller Gewalt
Mann in Untersuchungshaft

Anklage gegen Fußballtrainer - Verdacht sexueller Gewalt

Einem ehemaligen Trainer einer Junioren-Fußballmannschaft wird unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen. Fünf mutmaßliche Opfer im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden identifiziert.

12.03.2025

Kriminalität

Mutmaßlichem Entführer wird Vergewaltigung vorgeworfen

Ein junger Mann aus Baden soll eine Berlinerin entführt und in seiner Heimatregion tagelang festgehalten haben. Das Motiv bleibt zunächst im Dunklen.

13.02.2024