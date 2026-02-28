Polizei

Untersuchungshäftling geflohen - Fahndung läuft weiter

Ein gefesselter Untersuchungshäftling läuft zwei Polizeibeamten davon. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot - bisland erfolglos. Gibt es erste Erkenntnisse, wo sich der Mann aufhalten könnte?

Einen konkreten Hinweis darauf, wo sich der Mann aufhalten könnte, hat die Polizei derzeit nicht. (Archivbild) Foto: Markus Zechbauer/zema-medien.de/dpa
Einen konkreten Hinweis darauf, wo sich der Mann aufhalten könnte, hat die Polizei derzeit nicht. (Archivbild)

Passau (dpa) - Die Polizei in Passau fahndet weiter nach einem entflohenen Untersuchungshäftling. Der gefesselte 22-Jährige war nach einem Hafttermin im Amtsgericht auf dem Weg zu einem geparkten Polizeiwagen getürmt. Aktuell gebe es keine konkreten Hinweise auf dessen Aufenthaltsort, sagte ein Polizeisprecher. «Die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen dauern an.» Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Gesuchten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 22-Jährige war nach Polizeiangaben nach dem Hafttermin in Richtung Passauer Innenstadt davongelaufen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihm. Mehrere Streifenbesatzungen, die Bereitschaftspolizei, Spürhunde und ein Polizeihubschrauber waren demnach im Einsatz - vergeblich. 

Gefahr für die Öffentlichkeit?

Die Polizei warnt vor dem Entflohenen, weil eine Gefährdung für die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossenen werden könne. Diese hatte den Mann am Donnerstag wegen eines Haftbefehls aufgrund des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Dabei handelte es sich um sogenannte Beziehungsdelikte, bei denen sich Täter und Opfer kannten, wie der Polizeisprecher sagte. 

Vor seiner Flucht hatte der 22-Jährige bereits eine Nacht in Polizeiarrest verbracht. Der Richter setzte am Folgetag der Polizei zufolge den Haftbefehl in Vollzug: Zwei Polizeibeamte sollten den Mann anschließend zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt bringen. Doch dann gelang ihm die Flucht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großaufgebot der Polizei am Saukopftunnel
Birkenau/Weinheim

Großaufgebot der Polizei am Saukopftunnel

Beamte führen an der Tunnelausfahrt auf Birkenauer Seite eine Verkehrskontrolle durch.

19.01.2026

Erschossener Mann in Ludwigshafen - Fahndung läuft
Kriminalität

Erschossener Mann in Ludwigshafen - Fahndung läuft

In Ludwigshafen fallen Schüsse, ein 26-Jähriger wird tot auf der Straße gefunden. Die Suche nach dem Täter oder den Tätern blieb zunächst erfolglos. Die Hintergründe sind noch unklar.

21.09.2025

Mutmaßlicher Dreifachmord – Polizei sucht mit Großaufgebot
Kriminalität

Mutmaßlicher Dreifachmord – Polizei sucht mit Großaufgebot

In und um den Ort Weitefeld läuft eine größere Suchaktion. Auch rund anderthalb Wochen nach der Tat ist der mutmaßliche Mörder einer dreiköpfigen Familie aus dem Westerwald auf der Flucht.

17.04.2025

Flüchtiger Untersuchungshäftling in Luxemburg festgenommen
Eschwege

Flüchtiger Untersuchungshäftling in Luxemburg festgenommen

Nach seiner richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Eschwege läuft ein junger Mann auf dem Weg zum Gefangenentransporter davon. Die Polizei sucht zunächst erfolglos nach ihm.

22.08.2024

Frankreich

Grabung nach erschossenen Wehrmachtssoldaten erfolglos

Im Juni 1944 wurden 47 deutsche Wehrmachtssoldaten nach Massakern und Kriegsverbrechen an der französischen Bevölkerung vom Widerstand erschossen. Eine erneute Suche blieb erfolglos.

24.08.2023