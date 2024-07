Unwettergefahr: Bewohner per Hubschrauber aus Tal gebracht

Locarno (dpa) - Eine Woche nach den verheerenden Erdrutschen in der Region Maggiatal im Schweizer Kanton Tessin sind neun Menschen vor der Ankunft neuer Unwetter per Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Dort waren am vergangenen Wochenende sechs Menschen umgekommen, darunter drei Besucherinnen aus Baden-Württemberg. Nach drei Vermissten wird noch gesucht.