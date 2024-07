Urteil: Wolfsjagdverbot auch in Österreich gültig

Innsbruck/Luxemburg (dpa) - Der in Österreich seit rund zwei Jahren praktizierte Abschuss bestimmter Wölfe erfährt heftigen juristischen Gegenwind. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte heute in einem Urteil, das Wolfsjagdverbot sei auch in Österreich gültig.

«Eine Ausnahme von diesem Verbot zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden kann nur gewährt werden, wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist», erklärte das Gericht in Luxemburg. Der Wolf sei - unbeschadet von Ausnahmeregelungen in anderen Ländern - durch die Flora-Fauna-Habitat- Richtlinie (FFH) streng geschützt.