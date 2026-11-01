Notfälle

Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

Ein Privatflugzeug startet in Texas und ist auf dem Weg in die Bahamas. Doch die Maschine kommt dort nicht an.

Ein Flugzeug ist abgestürzt. Foto: Mark Elias/FR171907 AP/AP/dpa
Ein Flugzeug ist abgestürzt.

Washington/West Palm Beach (dpa) - Beim Absturz eines Privatflugzeugs im US-Bundesstaat Florida sind Verkehrsminister Sean Duffy zufolge alle neun Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Mittag (US-Ostküstenzeit) über einem Wohngebiet nahe Cresthaven abgestürzt, teilte er auf der Plattform X mit. Warum die Maschine abstürzte, blieb zunächst unklar. Auf dem Asphalt der Straße am Absturzort entstand ein riesiger Krater.

Der Learjet 60 war vom Flughafen Austin-Bergstrom International Airport in Texas gestartet und auf dem Weg zum North Eleuthera Airport auf den Bahamas, wie die US-Luftverkehrsbehörde (FAA) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Minister Duffy zufolge stürzte sie dann im Bezirk Palm Beach ab. Ob am Boden weitere Personen durch den Absturz verletzt oder getötet wurden, sagte Duffy zunächst nicht. 

Der Absturzort an der Ostküste der USA liegt nicht weit entfernt von der Privatresidenz Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump. Im Endspurt vor den Parlamentswahlen am Dienstag hatte der Präsident Wahlkampftermine in anderen Bundesstaaten.

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