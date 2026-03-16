Regen, Schnee, Sturm, Hitze

US-Wetterchaos: Extrembedingungen für 200 Millionen Menschen

Hitze an der Westküste, Überschwemmungen auf Hawaii, Schneemassen im Norden und Sturmwarnungen für die Ostküste. Tausende Flüge müssen in den USA gestrichen werden.

In Teilen der nördlichen USA fiel viel Schnee. Foto: Owen Ziliak/Wisconsin State Journal/AP/dpa
In Teilen der nördlichen USA fiel viel Schnee.

Washington (dpa) - Wetterchaos in den USA: Hitze an der Westküste, Überschwemmungen auf Hawaii, Schneemassen im Norden und Sturmwarnungen für die Ostküste haben zu Wetterwarnungen für mehr als 200 Millionen Menschen geführt. Mehr als 4.500 Flüge fielen nach Angaben des Online-Portals «FlightAware» aus. 

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Für die Ostküste gab es Warnungen vor starkem Wind und möglicherweise sogar Tornados, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. Zahlreiche Schulen und andere Einrichtungen schlossen deshalb früher als geplant.

Über mehrere nördliche Bundesstaaten wie Michigan, Wisconsin und Minnesota zog unterdessen ein Schneesturm hinweg. Auf Hawaii hatten starke Regenfälle zuvor zu Überschwemmungen geführt. Die US-Westküste erlebt eine ungewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius.

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