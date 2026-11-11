USA: Baby überlebt rund 24 Stunden in vergrabener Hundebox

Lexington (dpa) - Ein elf Monate altes Baby ist im US-Bundesstaat South Carolina lebendig aus einer vergrabenen Hundebox gerettet worden. Ein Team aus knapp 100 Einsatzkräften fand die flach im Waldboden vergrabene Transportbox mit dem Säugling am Dienstagnachmittag (Ortszeit) nach einer großangelegten Suchaktion, wie Jay Koon, der Sheriff des Bezirks Lexington County, auf einer Pressekonferenz mitteilte.

Der Junge mit rötlichem Haar und einem Schnuller habe sich «ans Leben geklammert», sagte Koon. Es werde vermutet, dass der Säugling etwa 24 Stunden lang vergraben gewesen sei. Die Box sei in ein Handtuch gewickelt gewesen. Das hat nach Ansicht des Sheriffs dazu beigetragen, eine «Luftblase» zu bilden, in der das Baby überleben konnte.

Als der Junge gefunden wurde, habe er geschrien - «mit dem wohl fröhlichsten Schrei, den man jemals von einem weinenden Baby gehört hat», sagte Koon.

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Ermittlungen gegen Vater des Kindes

Nach Angaben der Behörden war das Kind am Montagmorgen bei seiner Großmutter. Als deren Sohn - der Vater des Jungen - vorbeikam, habe sie kurzzeitig das Haus verlassen. Eine weitere Betreuungsperson sei bereits auf dem Weg gewesen. Als diese im Haus eintraf, seien Vater und Kind verschwunden gewesen. Am Montagabend sei der Vater wegen Einbruchs im Ort Batesburg festgenommen worden. Von dem Baby habe jede Spur gefehlt.