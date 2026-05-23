Notfall

USA: Lagertank droht zu explodieren – Zehntausende evakuiert

Ein Lagertank mit einer leicht entzündbaren Chemikalie droht in Kalifornien zu explodieren. Die Behörden haben eine großflächige Evakuierung angeordnet. Zehntausende Anwohner sind betroffen.

Zehntausende Menschen sind in dem Einzugsgebiet evakuiert worden. Foto: Jeff Gritchen/The Orange County Register/AP/dpa
Zehntausende Menschen sind in dem Einzugsgebiet evakuiert worden.

Los Angeles (dpa) - Die drohende Explosion eines Lagertanks mit einer brennbaren, gefährlichen Chemikalie hat in Südkalifornien zu einer großflächigen Evakuierung geführt. Rund 40.000 Anwohner im Großraum Garden Grove, südöstlich von Los Angeles, seien von dem Aufruf betroffen, berichteten US-Medien. Nach Angaben von Behörden könnte der Notfall dazu führen, dass ein Leck auftritt oder der Tank explodiert. 

Die Chemikalie Methylmethacrylat sei hochgiftig und leicht entzündbar, sagte Craig Covey von der Feuerwehr im Bezirk Orange County. Der Tank mit der 
Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet wird, befindet sich auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens. Im schlimmsten Fall könnte es zu einer unkontrollierten Explosion kommen, führte Covey aus. 

Der Tank wurde unterdessen von außen mit Wasser gekühlt, um ein weiteres Aufheizen zu verhindern. Ein defektes Ventil verursachte zusätzliche Probleme.

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