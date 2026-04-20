Kriminalität

USA: Leiche im Kofferraum - Mordanklage gegen Tiktok-Musiker

Mit dem Trennungslied «Romantic Homicide» gelang ihm der Durchbruch. Nun hat die Polizei den US-Musiker D4vd wegen Mordes an einer 14-Jährigen angeklagt.

Gegen den US-Musiker David Burke alias D4vd wurde Mordanklage erhoben. Foto: Damian Dovarganes/AP/dpa
Gegen den US-Musiker David Burke alias D4vd wurde Mordanklage erhoben.

Los Angeles (dpa) - Sieben Monate nach dem Fund der verwesten Leiche einer 14-Jährigen im Kofferraum eines Autos hat die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Mordanklage gegen den US-Musiker D4vd erhoben. Der 21-Jährige war vorige Woche festgenommen worden. Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman gab die Anklage in drei Punkten am Montag (Ortszeit) bekannt. Im Falle einer Verurteilung droht lebenslängliche Haft. 

Der Musiker mit dem bürgerlichen Namen David Burke habe mit der Minderjährigen eine missbräuchliche sexuelle Beziehung gehabt, sagte Hochman. Zur Todesursache äußerte er sich zunächst nicht. Der Autopsiebericht werde später erwartet. Das Mädchen sei im April 2025 im Haus des Musikers gewesen und danach nicht mehr lebend gesehen worden, führten die Ermittler in einer Pressekonferenz aus. 

Leichenteile auf Abschlepphof entdeckt 

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Der Fall hatte bereits im September 2025 für Aufsehen gesorgt: Mitarbeiter eines Abschlepphofs in Hollywood alarmierten die Polizei wegen eines auffälligen fauligen Geruchs. In dem sichergestellten, auf Burke zugelassen Fahrzeug, das zuvor als verlassen gemeldet worden war, fanden Ermittler im Kofferraum Leichenteile in schwarzen Säcken.

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Wie der Sender NBC News unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtete, befand sich der Körper in einem stark verwesten Zustand und dürfte bereits längere Zeit in dem Fahrzeug gelegen haben. Das Mädchen aus Lake Elsinore, rund 110 Kilometer südöstlich von Los Angeles, galt seit April 2024 als vermisst. 

Der Sänger war bereits vor Monaten in den Fokus der Ermittler geraten, es folgte eine Grand-Jury-Untersuchung. Seine Anwälte wiesen laut übereinstimmenden Medienberichten die Vorwürfe zurück. 

D4vd wurde mit den auf Tiktok viral gegangenen Songs «Romantic Homicide» (deutsch: romantisches Tötungsdelikt) und «Here with Me», die milliardenfach gestreamt wurden, international bekannt. 2025 lieferte er zudem die Hymne für das Videospiel «Fortnite».

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