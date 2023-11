Verbände kritisieren Kostenexplosion bei Kfz-Führerschein

Zudem seien im Schnitt mehr Fahrstunden bis zur Prüfungsreife nötig als früher. «Vor 20 Jahren waren es um die 20, heute 30 bis 40 Stunden», sagte Bartels. Gründe seien neben verschärften Anforderungen für die Fahrprüfung ein komplexer gewordener Verkehr vor allem in Ballungsräumen - etwa durch höhere Fahrzeugdichte, E-Roller und mehr Radfahrer. «Die allermeisten Fahrschüler benötigen mindestens 30 Fahrstunden, um die Prüfungsreife zu erlangen», sagte AvD-Sprecher Dringenberg am Mittwoch der dpa. Nach Angaben des Fahrlehrerverbandes Berlin treibt zudem ein Mangel an Terminen für die Fahrprüfung die Kosten vieler Fahrschüler in die Höhe.