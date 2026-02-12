Größerer Polizeieinsatz

Verdächtige Person? Schule in Salzgitter geräumt

Zahlreiche Polizeikräfte sind auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule. Sie suchen eine verdächtige Person. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei sucht das Gelände ab. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei sucht das Gelände ab. (Symbolbild)

Salzgitter (dpa) - In Salzgitter ist eine Schule nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person geräumt worden. Betroffen ist nach Angaben der Polizei die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring. Den Angaben nach gibt es keine konkreten Hinweise, dass Menschen in Gefahr sind oder waren, wie ein Sprecher betonte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Schülerinnen und Schüler würden sicher aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und suche das Gelände ab. «Bitte vertrauen Sie auf die Arbeit der Polizei», sagte der Sprecher.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Junge droht Mitschülern - Polizei lässt Schule räumen
Größerer Einsatz

Junge droht Mitschülern - Polizei lässt Schule räumen

Wegen mutmaßlicher Drohungen riegelt die Polizei eine Schule ab, Schüler werden in Sicherheit gebracht. Nach der Festnahme eines Mitschülers bleibt vieles unklar. Was über den Vorfall bekannt ist.

20.11.2025

Größerer Polizeieinsatz nach handfestem Streit
Mehrere Notrufe am Abend

Größerer Polizeieinsatz nach handfestem Streit

Ein Streit ist eskaliert, am Ende war ein 14-Jähriger verletzt. Das Geschehen in Dietzenbach zog eine große Menschenmenge an.

17.06.2025

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt
Bei NS-Dokuzentrum

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt

In der Nähe des NS-Dokuzentrums in München läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Beamten bitten, den Bereich zu meiden.

05.09.2024

Notfälle

Großeinsatz an Schule in Salzgitter - Schüler in Sicherheit

Es ist das, was gerade an einer Schule niemand hören möchte: Ein Schüler mit einer Waffe soll ein Gymnasium in Salzgitter betreten haben. Die Polizei hat aber eine klare Botschaft.

14.11.2023

Größerer Polizeieinsatz in Viernheim nach Streit
Polizei

Größerer Polizeieinsatz in Viernheim nach Streit

Als Zeugen ein Schussgeräusch in der Lampertheimer Straße hörten, alarmierten sie die Polizei. Es wurde eine Schreckschusspistole abgefeuert.

21.07.2023