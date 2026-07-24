Der Kontrolle entzogen

Verfolgungsfahrt über Autobahnen: Polizist schießt auf Auto

Ein Autofahrer flüchtet mit seinem Wagen in Schlangenlinien vor der Polizei. Am Ende fällt ein Schuss. Wie es dazu kam, schildert ein Polizeisprecher.

Der Mann wollte zunächst nicht anhalten. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Der Mann wollte zunächst nicht anhalten. (Symbolbild)

Greding/Schnelldorf (dpa) - Nach einer Verfolgungsfahrt über die Autobahnen 9 und 6 hat ein Polizist nach Polizeiangaben auf ein Auto geschossen. Der Mann sei mit seinem Wagen auf den Polizisten zugefahren, sagte ein Polizeisprecher im baden-württembergischen Aalen. Verletzt wurde demnach bei dem Einsatz niemand. Die Verfolgungsfahrt habe auf der Autobahn 9 bei Greding im mittelfränkischen Landkreis Roth begonnen. 

Beamte wollten das Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen den Angaben zufolge einer Kontrolle unterziehen, doch der Fahrer entzog sich ihr. «Er ist unter Schlangenlinien und im Zickzack der Polizei davongefahren», sagte der Sprecher. Es habe der Verdacht bestanden, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden habe.

Polizei: Der Polizist schoss aus Notwehr

Die Verfolgungsfahrt setzte sich demnach auf der A6 bis nach Baden-Württemberg fort. Polizisten aus beiden Bundesländern waren an dem Einsatz beteiligt. Im Bereich einer Engstelle nahe der Anschlussstelle Schnelldorf in Mittelfranken - laut dem Polizeisprecher aber schon auf baden-württembergischem Gebiet - konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Als Polizisten den Mann kontrollieren wollten, fuhr er den Angaben nach mit seinem Wagen auf einen der Beamten zu. Dieser habe aus Notwehr auf das Auto geschossen und es getroffen. Der Fahrer wurde anschließend widerstandslos festgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Filmreife Verfolgungsfahrt endet auf A5 bei Darmstadt
Verkehr

Filmreife Verfolgungsfahrt endet auf A5 bei Darmstadt

Ohne Führerschein, mit offener Heckklappe und vollem Risiko: Ein 52-Jähriger flüchtet quer über drei Autobahnen – mit Folgen für Polizei und unbeteiligte Autofahrer.

15.05.2026

Schuss bei Polizeieinsatz auf A3
Autobahn

Schuss bei Polizeieinsatz auf A3

Die Polizei kontrolliert einen Fahrer auf der Autobahn. Doch dieser flüchtet. Auch ein Schuss fällt.

25.03.2025

Autofahrer durchbricht Grenzkontrolle - Verfolgungsfahrt
Kriminalität

Autofahrer durchbricht Grenzkontrolle - Verfolgungsfahrt

An einem deutsch-niederländischen Grenzübergang fährt ein Autofahrer einer Kontrolle davon. Polizisten nehmen die Verfolgung auf.

06.02.2025

NRW

Angefahrener Polizist schwebt in akuter Lebensgefahr

In Essen fährt ein Autofahrer bei einer Polizeikontrolle einen Polizisten an - und schleift ihn mehrere Meter mit. Der Verdächtige sitzt in U-Haft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

28.06.2023

Verkehr

Autofahrer flüchtet teils als Geisterfahrer vor Polizei

21.05.2023