Verheerende Waldbrände gehen in Portugal weiter

Lissabon (dpa) - Die seit Sonntag in Portugal wütenden Waldbrände haben bereits eine Naturfläche zerstört, die doppelt so groß ist wie der Bodensee. Insgesamt seien nach rund vier Tagen gut 106.000 Hektar (1.060 Quadratkilometer) von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Lusa unter Berufung auf Zahlen des europäischen Überwachungssystems Copernicus.