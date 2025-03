Vermisste Deutsche auf den Philippinen gefunden

Manila (dpa) - Die vermisste Touristengruppe mit deutschen Wanderern auf den Philippinen ist gefunden worden. Suchtrupps entdeckten die Männer in der Nähe eines Wasserkraftwerkes am Samstagmorgen, wie die Stadt Valencia mitteilte. «Sie waren weit, weit vom Weg abgekommen», sagte Leutnant Stephen Polinar, ein Sprecher der Polizei in der Provinz Negros Oriental.