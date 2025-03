Verzweifelte Suche nach Lebenszeichen in Bangkok

Bangkok (dpa) - Ein Berg aus Schutt und Geröll ist das Einzige, was vom geplanten Regierungsgebäude in Bangkok noch übrig ist. Eingestürzte Pfeiler, Betonplatten, Kabel und Drähte ragen aus dem gigantischen grauen Trümmerhaufen. 33 Stockwerke für die State Audit Office (SAO) - die staatliche Finanzkontrolle - sollten hier entstehen. Aber als am Freitag die Erde in der thailändischen Hauptstadt zu beben begann, fiel der Rohbau wie ein Kartenhaus in sich zusammen.