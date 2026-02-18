Gefahr abseits der Pisten

Viele Lawinen in Österreich - ein Deutscher unter drei Toten

Im Westen Österreichs herrscht hohe Lawinengefahr. In Tirol wurden mehr als 30 Lawinen gezählt. Einige Wintersportler konnten gerettet werden. Für andere endeten Touren abseits der Pisten tödlich.

Zahlreiche Such- und Rettungseinsätze in Österreich. Foto: -/BERGRETTUNG SALZBURG/APA/dpa
Zahlreiche Such- und Rettungseinsätze in Österreich.

Innsbruck (dpa) - Bei dutzenden Lawinenabgängen in Österreich sind nach Angaben der Polizei drei Menschen ums Leben gekommen. Darunter ist ein Deutscher Skiwanderer, wie eine Sprecherin der Polizei in Tirol der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur APA berichtet. Allein in Tirol seien mehr als 30 Lawinen an einem Tag gezählt worden, hieß es von der Notrufzentrale des Bundeslandes.Der Wintersportler sei im Tiroler Navistal mit einem weiteren Mann unterwegs gewesen. Aufgrund der Lawinengefahr seien sie umgekehrt, doch dabei habe sich beim Queren eines Hanges ein Schneebrett gelöst, so die Sprecherin. Einer der beiden wurde völlig verschüttet und starb.Ein weiterer Lawinentoter wurde von der Polizei in Fiss gemeldet. Der 71-Jährige war als Urlaubsgast in Tirol, hieß es. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu dem Mann.Auch im Bundesland Vorarlberg starb ein Mann bei einem Lawinenunglück. Er konnte ausgegraben werden, doch er starb noch an der Unfallstelle im Skigebiet Sonnenkopf, wie die APA unter Berufung auf Einsatzkräfte berichtete. Im Bundesland Salzburg ging ebenfalls eine Reihe von Lawinen ab, ein 70-jähriger Skitourengeher konnte aus dem Schnee gerettet werden.Die Lawinensituation im Westen Österreichs ist angespannt. Die Warndienste riefen in Tirol und Vorarlberg die zweithöchste Gefahrenstufe aus.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich
Unglücke

Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich

In vielen Teilen der Alpen ist die Lawinenlage brisant. Trotzdem schreckt das Skitourengeher offenbar nicht ab. In drei Fällen endeten Ausflüge in den Schnee tödlich.

17.01.2026

Lawinen in den Alpen - vier Skifahrer sterben
Schnee

Lawinen in den Alpen - vier Skifahrer sterben

In den Savoyen in Frankreich fordern Lawinen an diesem Wochenende erneut Todesopfer. In Österreich stirbt eine Frau, zwei Deutsche werden verletzt. Die Gefahr bleibt hoch.

11.01.2026

Hohe Lawinengefahr in Alpen - mehrere Tote in Frankreich
Wintersport

Hohe Lawinengefahr in Alpen - mehrere Tote in Frankreich

Ein rotes Risikoband zieht sich durch die Alpen: Lawinen können schon bei geringer Belastung oder von selbst abgehen. Fachleute fordern Vorsicht abseits der Pisten. In Frankreich gibt es Unglücke.

10.01.2026

Wintersportler gerät an der Marmolata in Lawine und stirbt
Bergunglück

Wintersportler gerät an der Marmolata in Lawine und stirbt

Ein Freerider wird an der Marmolata von einer Lawine verschüttet. Retter bergen ihn nach einer aufwendigen Suche - doch er überlebt nicht. Warum Zeit bei Lawinen über Leben und Tod entscheidet.

28.12.2025

Nach Unglück in Zermatt: Lawinengefahr weiter groß
Katastrophen

Nach Unglück in Zermatt: Lawinengefahr weiter groß

In Zermatt ist genau das eingetreten, wovor Experten gewarnt hatten: Eine Lawine hat sich gelöst und mindestens drei Wintersportler in den Tod gerissen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

02.04.2024