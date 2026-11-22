Berlin (dpa) - Mit zunehmendem Alter wächst bei Singles die Bereitschaft, in einer Partnerschaft erst einmal getrennt zu wohnen. Gefragt nach ihren Vorstellungen von einer ernsten und stabilen Beziehung, sagen 40,1 Prozent der Befragten, sich zunächst getrennte Wohnungen vorstellen zu können, wie eine Umfrage im Auftrag der Partnervermittlung Parship zeigt.

Dabei steigt die Zustimmung mit steigendem Alter: Von den 18 bis 29 Jahre alten Singles sagen das knapp ein Drittel (30,7 Prozent), bei den 60- bis 69-Jährigen mehr als die Hälfte (51,5 Prozent). Frauen können sich getrennte Wohnungen häufiger vorstellen als Männer (44,0 zu 36,1 Prozent).

Weiter wegziehen für die Liebe? Für viele Singles keine Option

Nur ein geringer Anteil der Singles wäre bereit, für eine ernste und stabile Beziehung beruflich oder privat größere Abstriche zu machen, wie die Umfrage zeigt. Weniger als jeder fünfte Befragte (17 Prozent) würde nach eigener Einschätzung für eine stabile Beziehung in eine andere Stadt oder Region ziehen. Dabei können sich das Frauen (15,7 Prozent) noch etwas weniger vorstellen als Männer (18,5 Prozent). Ein knappes Drittel der Befragten sagt, sie wollten in der Nähe ihrer Familie oder ihres Freundeskreises bleiben (28,9 Prozent).

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Die wenigsten Singles sind der Umfrage zufolge bereit, für eine stabile Beziehung ihre Arbeitszeit oder ihre berufliche Planung anzupassen. Nur 10,7 Prozent geben an, dass sie dies tun würden, Frauen (7,2 Prozent) noch seltener als Männer (14,1 Prozent). Die Bereitschaft dazu ist am höchsten bei den 30- bis 39-Jährigen (18,8 Prozent).

Hohe Priorität: Genug Zeit für eigene Interessen

Besonders Frauen ist es demnach wichtig, ausreichend Zeit für die eigenen Interessen zu behalten: Fast die Hälfte (46,1 Prozent) der weiblichen Befragten stimmt dem zu, im Vergleich zu 32,7 Prozent der Männer (insgesamt: 39,5 Prozent). Besonders ausgeprägt ist dieser Wunsch bei jungen Frauen zwischen 18 und 29 (52,8 Prozent), deutlich stärker als bei Männern im selben Alter (34,4 Prozent).