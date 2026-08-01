Landkreis Amberg-Sulzbach

Vier Feuerwehrleute bei Waldbrand in der Oberpfalz verletzt

Im Landkreis Amberg-Sulzbach laufen die Löscharbeiten, das Feuer breitet sich nicht mehr weiter aus. Allerdings gibt es Verletzte unter den Einsatzkräften.

Feuerwehrkräfte sind in der Oberpfalz im Einsatz. Foto: Tizian Gerbing/dpa
Feuerwehrkräfte sind in der Oberpfalz im Einsatz.

Freudenberg (dpa) - Beim Löschen eines Waldbrandes in Freudenberg in der Oberpfalz sind vier Einsatzkräfte der Feuerwehr verletzt worden. Das teilte das Landratsamt Amberg-Sulzbach mit. Der Brand, der am Freitagabend bei Freudenberg ausgebrochen war, ist demnach unter Kontrolle. Das Feuer erstreckt sich den Angaben nach über rund 5,7 Hektar und breitet sich aktuell nicht weiter aus. Die Löscharbeiten dauern an.

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