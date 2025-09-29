Schüsse in Wohnhaus Vier Tote in Oldenburg - was bisher bekannt ist Ein Mann soll seine Familie in Oldenburg erschossen haben. Was wir bislang über die Tat wissen. 29.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Ein Mann soll seine Familie und sich selbst getötet haben. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite