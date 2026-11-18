Blois (dpa) - Fast 40 Jahre, nachdem die Leiche ihrer damals vierjährigen Tochter mit schweren Verletzungen neben einer Autobahn in Frankreich gefunden worden war, sind die Eltern zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Gericht in Blois verhängte eine 20-jährige Haftstrafe gegen die Mutter, weil sie ihr Kind so schwer misshandelt hatte, dass es starb. Den Vater verurteilte das Gericht als Komplizen zu 15 Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Über Jahrzehnte wussten die Ermittler nicht, wer das Kind war

Die Leiche des Mädchens war im August 1987, mitten in den Schulferien, zwischen Orléans und Tours in eine Decke gewickelt am Rande der Autobahn gefunden worden. Der Körper der Kleinen wies unbehandelte Brüche, Verbrennungen und Bissspuren auf. Trotz intensiver Ermittlungen blieb über Jahrzehnte unklar, wer das Kind war. Mehrfach legten die Ermittler den Fall ungeklärt zu den Akten. Über die Jahre hatten sie mehrere DNA-Spuren an Decke und Kleidung der Kleinen sichern können. Doch zu wem sie gehörten, wussten sie noch immer nicht.

Der Durchbruch gelang 30 Jahre nach dem Tod des Kindes, als eine der DNA-Spuren einem Mittdreißiger zugeordnet werden konnte, der wegen einer Schlägerei festgenommen und in eine Datenbank aufgenommen worden war. Die Ermittler stellten fest, dass es sich um den Bruder des Kindes handeln musste, nahmen die Eltern fest und konnten der Leiche schließlich einen Namen zuordnen.

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Wie starb das Mädchen?

Unter welchen Umständen genau das Kind umkam und wer entschied, es neben der Autobahn abzulegen, wurde auch im Verlauf des Prozesses nicht klar. Eine Gerichtsmedizinerin sagte im Verfahren, es habe eine lange Sterbephase gegeben. Das Kind habe über längere Zeit Blut verloren und Wunden am ganzen Körper gehabt, die nur durch wiederholte Gewalt zu erklären seien.