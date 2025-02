Vierlingsgeburt in Vechta

Vechta (dpa) - In einer Klinik im niedersächsischen Vechta sind Vierlinge geboren worden. Die frühgeborenen Babys kamen per Kaiserschnitt im St. Marienhospital Vechta zur Welt, sagte ein Sprecher des Krankenhauses am Mittag. Obwohl der geplante Entbindungstermin erst für Mitte April geplant war, überstanden die 22 Jahre alte Mutter und die Babys die Geburt am Dienstagmorgen ohne Komplikationen.