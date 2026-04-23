Luftverkehr

Vogelschlag: Startabbruch am Kölner Flughafen

Nach einem Vogelschlag musste ein Airbus A320 am Flughafen Köln/Bonn den Start abbrechen. Die 79 Passagiere reisten später weiter – Gefahr bestand laut Airline nicht.

Startabbruch am Flughafen Köln/Bonn. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Startabbruch am Flughafen Köln/Bonn. (Archivbild)

Köln (dpa) - Wegen eines Vogelschlags am Triebwerk hat ein Passagierflugzeug am Airport Köln/Bonn den Start abgebrochen. An Bord des Airbus A320 hätten sich 79 Passagiere befunden, teilte ein Sprecher der Fluggesellschaft Eurowings auf Anfrage mit. 

Der Airbus sei noch auf der Startbahn zum Stehen gekommen und dann in eine Parkposition gebracht worden, sagte ein Flughafensprecher. Wie in solchen Fällen vorgeschrieben, sei die Flughafenfeuerwehr zu der Maschine ausgerückt. 

Der Flug hätte nach Wien gehen sollen. Alle Fluggäste seien auf einen späteren Flug nach Wien umgebucht worden, teilte Eurowings weiter mit. Wie nach einem Vogelschlag üblich, werde das Flugzeug einer technischen Kontrolle unterzogen. 

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Sowohl für die Fluggäste als auch für die Crew habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, so Eurowings. Die Passagiere hätten das Flugzeug über Treppen verlassen können und seien zurück zum Terminal gebracht worden, so der Airport.

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