Bild
München

Von deutscher Justiz gesuchter Mann in Portugal festgenommen

Der Fall führt zurück ins Frühjahr 2023 nach Bayern: Portugiesische Ermittler fassen einen Mann, dem in Deutschland eine lange Haftstrafe droht.

Dem Mann droht eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. (Archivfoto) Foto: Armando Franca/AP/dpa
Dem Mann droht eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. (Archivfoto)

Lissabon (dpa) -  Die Polizei in Portugal hat einen Mann festgenommen, der von den deutschen Justizbehörden wegen Vergewaltigung und Körperverletzung gesucht wurde. Der 43-Jährige sei nach längeren Ermittlungen und Überwachungen am Dienstag im Großraum Porto gefasst worden, teilte die Kriminalpolizei in Lissabon mit. Seine Nationalität wurde nicht bekanntgegeben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Taten, die dem Mann zur Last gelegt werden, sollen sich laut der Mitteilung der «Polícia Judiciária» im Frühjahr 2023 in der Region München ereignet haben. Dort habe der Tatverdächtige damals gelebt. Das mutmaßliche Opfer sei eine damalige Partnerin des Beschuldigten, hieß es.

Der Mann soll die Frau mehrfach körperlich und psychisch misshandelt und einmal auch vergewaltigt haben. Dafür könne er in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Messerattacke in Hirschberg: Chinesischem Tatverdächtigen droht Haftstrafe
Eskalation in der Obergasse

Nach Messerattacke in Hirschberg: Chinesischem Tatverdächtigen droht Haftstrafe

Die Ermittlungen zur Messerattacke in Hirschberg Anfang November sind noch in vollem Gange. Warum dem chinesischen Tatverdächtigen eine Haftstrafe droht.

16.11.2025

Haftstrafe droht: Ex-NFL-Star Brown in die USA ausgeliefert
American Football

Haftstrafe droht: Ex-NFL-Star Brown in die USA ausgeliefert

Der ehemalige Footballstar Antonio Brown ist in die USA ausgeliefert worden. In Miami droht ihm eine Anklage wegen versuchten Mordes.

07.11.2025

Polen verlängert Grenzkontrollen bis zum Frühjahr
Migration

Polen verlängert Grenzkontrollen bis zum Frühjahr

Seit Anfang Juli kontrolliert Polens Grenzschutz an der gemeinsamen Grenze mit Deutschland. Nun sollen die Kontrollen bis zum April 2026 bleiben.

01.10.2025

Festgeldzinsen sinken auf Tiefstand seit Frühjahr 2023
Vor EZB-Zinsentscheid

Festgeldzinsen sinken auf Tiefstand seit Frühjahr 2023

Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen bei der Europäischen Zentralbank hat Folgen für Sparer: Sie bekommen weniger Zinsen bei der Bank.

11.09.2024

Kokain-Schmuggel: Promes droht weitere Haftstrafe
Fußball-Profi

Kokain-Schmuggel: Promes droht weitere Haftstrafe

Der niederländische Fußball-Profi Quincy Promes wurde bereits im vorigen Jahr zu einer Haftstrafe verurteilt. Nun droht ihm erneut Gefängnis. Wo er sich aufhält, ist unklar.

24.01.2024