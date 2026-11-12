Steuerhinterziehung

Von Deutschland gesuchtes Paar auf Mallorca festgenommen

Die deutsche Justiz wirft einem Paar Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor. Nach der Festnahme auf Mallorca muss ein spanisches Gericht über den nächsten Schritt entscheiden.

Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben auf Mallorca einen Mann und eine Frau festgenommen, die wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe von Deutschland per europäischem Haftbefehl gesucht wurden. Foto: Clara Margais/dpa
Die spanische Polizei hat nach eigenen Angaben auf Mallorca einen Mann und eine Frau festgenommen, die wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe von Deutschland per europäischem Haftbefehl gesucht wurden.

Palma/Chemnitz (dpa) - Ein wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 23 Millionen Euro von der deutschen Justiz zur Fahndung ausgeschriebenes Paar ist auf Mallorca festgenommen worden. Der Zugriff sei bereits am Dienstag in Zusammenarbeit mit Polizisten aus Sachsen erfolgt, teilte die spanische Polizei am Donnerstag schriftlich mit. 

Bei der Durchsuchung einer Luxusvilla der Festgenommenen in Calvià im Südwesten der Urlaubsinsel sowie von Geschäftsräumen in Palma seien von den Ermittlern 13.650 Euro, 30 Kreditkarten, sieben Handys und vier Computer beschlagnahmt worden. Zudem sperrte die Polizei nach eigenen Angaben die Bankkonten des Paares. 

Ein spanisches Gericht muss nun entscheiden, ob die beiden Personen nach Deutschland ausgeliefert werden. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen das Paar.

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