Von stürmisch bis eiskalt: Das Wetter zu Silvester

Offenbach (dpa) - Viel Wind im Norden und Frost im Süden: Das Wetter wird am Silvesterabend in Deutschland je nach Region unterschiedlich. Im Norden müsse mit Sturmböen - im Küstenbereich mit schweren Sturmböen - sowie mit Regen gerechnet werden, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In Richtung Süden und Südosten bleibe es dagegen ruhiger und trocken - dafür wird es allerdings auch kälter. Am Alpenrand sinken die Temperaturen nachts bis auf minus zehn Grad ab.