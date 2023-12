Vor diesen Krankheiten haben die Deutschen am meisten Angst

Berlin (dpa) - Krebs und Demenz sind laut einer Umfrage weiter die Krankheiten, vor denen sich die meisten Menschen in Deutschland besonders fürchten - aber mit abnehmender Tendenz. 65 Prozent haben nach eigenen Angaben am meisten Angst vor einer Krebserkrankung, wie die Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit ergab. Vor einem Jahr waren es 72 Prozent. Am meisten Sorgen vor Demenz und Alzheimer machen sich nun 45 Prozent, in der Befragung 2022 waren es 55 Prozent gewesen.