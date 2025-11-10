Wegen Sicherheitsbedenken Vorerst keine Genehmigung für Magdeburger Weihnachtsmarkt 10.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: ---/dpa Mehr zum Thema in Kürze Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Anklage gegen Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt 19.08.2025 Todesfahrt Weihnachtsmarkt-Attacke in Magdeburg - Was wir wissen Ein Auto fährt über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Mindestens fünf Menschen kommen ums Leben, darunter ein neunjähriges Kind. Auch über das mögliche Motiv des Todesfahrers wird mehr bekannt. 21.12.2024 Polizeieinsatz Magdeburger Stadtsprecher: «Zahlreiche Verletzte» Ein Autofahrer steuert in der Landeshauptstadt auf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu. Es gibt Verletzte, sagte der Stadtsprecher. 20.12.2024 Polizeieinsatz Magdeburg: Anschlag mit Auto auf Weihnachtsmarkt Ein Autofahrer steuert in der Landeshauptstadt auf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu. Der Mann wird festgenommen. War es ein Anschlag? 20.12.2024 Auto fährt in Menschenmenge auf Magdeburger Weihnachtsmarkt 20.12.2024