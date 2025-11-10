Bild
Wegen Sicherheitsbedenken

Vorerst keine Genehmigung für Magdeburger Weihnachtsmarkt

Mehr zum Thema in Kürze Foto: ---/dpa
Mehr zum Thema in Kürze
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Anklage gegen Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt

19.08.2025

Weihnachtsmarkt-Attacke in Magdeburg - Was wir wissen
Todesfahrt

Weihnachtsmarkt-Attacke in Magdeburg - Was wir wissen

Ein Auto fährt über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Mindestens fünf Menschen kommen ums Leben, darunter ein neunjähriges Kind. Auch über das mögliche Motiv des Todesfahrers wird mehr bekannt.

21.12.2024

Magdeburger Stadtsprecher: «Zahlreiche Verletzte»
Polizeieinsatz

Magdeburger Stadtsprecher: «Zahlreiche Verletzte»

Ein Autofahrer steuert in der Landeshauptstadt auf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu. Es gibt Verletzte, sagte der Stadtsprecher.

20.12.2024

Magdeburg: Anschlag mit Auto auf Weihnachtsmarkt
Polizeieinsatz

Magdeburg: Anschlag mit Auto auf Weihnachtsmarkt

Ein Autofahrer steuert in der Landeshauptstadt auf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu. Der Mann wird festgenommen. War es ein Anschlag?

20.12.2024

Auto fährt in Menschenmenge auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

20.12.2024