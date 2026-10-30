3.000 Meter hohe Aschewolke

Vulkan Mayon auf den Philippinen ausgebrochen

Auf den Philippinen bricht der Vulkan Mayon aus und stößt eine drei Kilometer hohe Aschewolke aus. Die Behörden erhöhen die Warnstufe - eine größere Eruption könnte bevorstehen.

Die Aschewolke war drei Kilometer hoch. Foto: Zalrian Sayat/AP/dpa
Die Aschewolke war drei Kilometer hoch.

Manila (dpa) - Auf den Philippinen ist der Vulkan Mayon ausgebrochen und hat eine 3.000 Meter hohe Aschewolke in die Luft geschleudert. Das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) erhöhte daraufhin die Warnstufe und betonte, möglicherweise stehe eine gefährliche größere Eruption bevor. Der Vulkan liegt in der Provinz Albay südöstlich der Hauptstadt Manila.

Nach Phivolcs-Angaben ereignete sich der Ausbruch um 11.53 Uhr (Ortszeit). Starke, rasch aufsteigende Aschewolken seien vom Wind nach Westen und Südwesten getragen worden. In den Gemeinden Daraga und Guinobatan sowie in benachbarten Orten werde Ascheregen erwartet.

Der Gouverneur der Provinz, Noel Rosal, ordnete die Evakuierung aller Bewohner in der Gefahrenzone im Umkreis von sechs Kilometern an. Die Behörden rechnen damit, etwa 5.000 Menschen aus acht umliegenden Städten und Gemeinden in Notunterkünften unterbringen zu müssen. Der Unterricht an allen Schulen und Bildungseinrichtungen der Provinz wurde ausgesetzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Warnung an Piloten

Den Behörden zufolge droht eine neue Phase magmatischer Aktivität. In den kommenden Tagen und Wochen gebe es die Gefahr von Lavaströmen und pyroklastischen Strömen - heißen Lawinen aus Gas, Asche und Gestein, die besonders die oberen und mittleren Vulkanhänge treffen könnten. 

Die Luftfahrtbehörden wurden aufgefordert, Piloten vor Flügen in der Nähe des Kraters zu warnen. Bei einem plötzlichen Ausbruch könnten Aschewolken Flugzeuge gefährden. 

Der Mayon südöstlich der Hauptstadt Manila ist regelmäßig aktiv. Foto: -/Albay Province Public Information Office/XinHua/dpa
Der Mayon südöstlich der Hauptstadt Manila ist regelmäßig aktiv.

Mayon ist regelmäßig aktiv

Zuletzt hatte der Mayon im Mai seine Umgebung nach einem Ausbruch mit dicker Asche bedeckt. Mehr als 50 Dörfer rund um den Feuerberg waren betroffen. Der Mayon ist 2.462 Meter hoch und regelmäßig aktiv. 

Der südostasiatische Inselstaat liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umrahmt. In der Region kommt es häufig zu Erdbeben und Eruptionen: Es ist die geologisch aktivste Zone der Erde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ausgebrochen
Feuerberg wieder aktiv

Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ausgebrochen

Vier Kilometer steigt am Morgen eine Aschesäule am Vulkan Kanlaon in den Himmel. Der Feuerberg ist berüchtigt - es gab hier auch schon Tote. Sind weitere Eruptionen zu erwarten?

08.04.2025

Vulkan in Guatemala stößt kilometerhohe Aschewolke aus
Eruption

Vulkan in Guatemala stößt kilometerhohe Aschewolke aus

Heiße Ströme aus Gas und Asche fließen die Hänge des Feuervulkans hinab. Zehntausende Anwohner sind in Gefahr.

10.03.2025

Tausende fliehen vor Vulkan Kanlaon auf den Philippinen
Vulkanausbruch

Tausende fliehen vor Vulkan Kanlaon auf den Philippinen

Die Eruption dauert nur Minuten, doch die Folgen sind massiv: Auf Dörfer rund um den Vulkan fällt Asche, Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Und es gibt Warnungen vor einem weiteren Ausbruch.

10.12.2024

Natur

Philippinen: 20.000 Menschen am Vulkan Mayon evakuiert

Im Vuklan Mayon auf den Philippinen rumort es seit dem 8 Juni. Es gilt weiter die Alarmstufe 3. Das bedeutet, dass ein gefährlicher Ausbruch innerhalb von Wochen oder sogar Tagen möglich sei.

16.06.2023

Notfälle

Philippinen: Tausende aus Gefahrenzone um Vulkan evakuiert

22 Dörfer rund um den Mayon sind vorsorglich bereits evakuiert worden. Ein erneuter großer Ausbruch des Vulkans scheint bevorzustehen.

11.06.2023