Raubkatzen-Alarm?

Wärmebildkamera findet keine Spur von mutmaßlichem Puma

Ein Jäger filmte ein verdächtiges Tier, Experten prüfen: Ist es wirklich ein Puma? Die Polizei fand bei der nächtlichen Suche mit Spezialtechnik keine Hinweise.

Etliche Polizisten suchten in dem Naturschutzgebiet nach Spuren einer Großkatze, zunächst vergeblich. Foto: Felix Kirberg/dpa
Etliche Polizisten suchten in dem Naturschutzgebiet nach Spuren einer Großkatze, zunächst vergeblich.

Oberding (dpa) - Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Puma in der Nähe des Münchner Flughafens hat nachts auch der Einsatz einer Wärmebildkamera keine neuen Erkenntnisse gebracht. Eine Polizeisprecherin erklärte am Morgen, die Kamera habe keine neue Spur gebracht. In der Nacht wurde das Gebiet im Notzingermoos in der oberbayerischen Gemeinde Oberding mit Wärmebildtechnik aus der Luft nach dem mutmaßlichen Puma abgesucht.

Zuvor hatten Einsatzkräfte das Naturschutzgebiet im Landkreis Erding am Mittwoch mit Hubschrauber, Drohnen und am Boden durchkämmt, ebenfalls ohne Erfolg. Die personelle Suche sei zum Einbruch der Dunkelheit gegen 19.00 Uhr beendet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Jäger hatte am späten Dienstagabend mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier gesehen und gefilmt. Ein Experte hält es nach Auswertung der Aufnahmen für möglich, dass es sich um einen Puma handelt. Das Landratsamt betonte jedoch, es sei weiterhin unklar, um welche Tierart es sich handelt. Die Bilder würden weiter analysiert. Woher das Tier stammen könnte, ist ebenfalls unbekannt.

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