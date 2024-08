Waldbrand auf früherem Truppenübungsplatz eingedämmt

Jüterbog (dpa) - Ein Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Brandenburg ist unter Kontrolle. Das Feuer sei eingedämmt worden, sagte eine Sprecherin der Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel. Bei einer Lagebesprechung werde am Vormittag das weitere Vorgehen beraten, etwa ob Einsatzkräfte von Bundespolizei und Bundeswehr mit Löschhubschraubern zu den Arbeiten hinzugezogen werden sollen.