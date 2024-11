Waldbrand in Kalifornien legt Häuser in Schutt und Asche

Los Angeles (dpa) - Abgebrannte Straßenzüge, verkohlte Fahrzeuge - viel mehr finden einige Anwohner in Südkalifornien, die in die Brandgebiete zurückkehren, nicht vor. Das sogenannte «Mountain Fire» nahe der Stadt Camarillo nordwestlich von Los Angeles zerstörte mindestens 132 Häuser sowie andere Gebäude und beschädigte 88 weitere. Das Ausmaß der Schäden dürfte noch steigen. Nach Angaben der Behörden dauert die Begutachtung der ausgebrannten Gebiete an.