Waldbrand in Malibu breitet sich rasch aus

Malibu (dpa) - In der US-Stadt Malibu an der kalifornischen Pazifikküste kämpfen Feuerwehrleute gegen einen sich rasch ausbreitenden Waldbrand. Das sogenannte «Franklin Fire» sei am späten Montagabend (Ortszeit) ausgebrochen, berichtete die «Los Angeles Times» unter Berufung auf die Feuerwehr. In großen Teilen von Malibus Osten seien Evakuierungen angeordnet worden.