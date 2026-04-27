Feuer

Waldbrand wütet im Nordosten Japans

In Japans Präfektur Iwate breitet sich ein Feuer aus. Tausende Menschen verlassen deswegen ihre Häuser. Während Einsatzkräfte gegen die Flammen kämpfen, macht der Wetterausblick etwas Hoffnung.

Rund ein Drittel der Bevölkerung von Ōtsuchi wurde zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. Foto: -/kyodo/dpa
Rund ein Drittel der Bevölkerung von Ōtsuchi wurde zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert.

Tokio (dpa) - Japans nordöstliche Präfektur Iwate leidet den sechsten Tag in Folge unter sich ausbreitenden Waldbränden. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete, wurde durch die Feuer mit Stand Montagmorgen bereits eine Fläche von 1.618 Hektar rund um die Stadt Ōtsuchi niedergebrannt. Rund 1.200 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Verteidigungsstreitkräfte kämpfen demnach gegen die Flammen an. Bislang wurden Evakuierungsbefehle für mehr als 1.500 Haushalte ausgegeben, was einem knappen Drittel der Anwohner in den betroffenen Gebieten entspricht. Todesopfer sind bislang nicht bekannt. Jedoch sollen sich laut lokalen Medienberichten zwei Personen im Zuge der Waldbrände leicht verletzt haben. 

Die Flammen konnten sich laut Angaben der Behörden wegen anhaltender Trockenheit und starker Winde rasant ausbreiten. Für die kommenden Tage haben die Wetterdienste leichte Regenfälle für die Region vorhergesagt. 

Ōtsuchi war bereits 2011 von einem der stärksten Erdbeben und Tsunamis in der Geschichte des Landes stark betroffen. Nahezu ein Zehntel der Bevölkerung kam im Zuge der Naturkatastrophe ums Leben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hunderte fliehen vor Waldbrand in Kalifornien
Feuer an der US-Westküste

Hunderte fliehen vor Waldbrand in Kalifornien

Kalifornien erlebt eine heftige Waldbrandsaison: Nach den tödlichen Bränden im Januar brechen immer wieder große Feuer aus. Nun in einem Waldgebiet nahe Santa Barbara, nordwestlich von Los Angeles.

05.08.2025

Feuer nahe Athen - Häuser in Flammen
Griechenland

Feuer nahe Athen - Häuser in Flammen

Nach langer Trockenheit sind mehrere große Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Ein Feuer nördlich von Athen gilt als besonders gefährlich; dort wurden Ortschaften evakuiert und 27 Menschen gerettet.

26.07.2025

Waldbrände in Sachsen und Thüringen - Großeinsätze dauern an
Feuer

Waldbrände in Sachsen und Thüringen - Großeinsätze dauern an

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen: Die Lage bei den Waldbränden in Sachsen und Thüringen gilt zwar als stabil. Gelöscht sind die Feuer aber nicht. Und es gibt eine weitere Evakuierung.

04.07.2025

Waldbrand in Kalifornien zerstört zahlreiche Häuser
«Mountain Fire»

Waldbrand in Kalifornien zerstört zahlreiche Häuser

Ein großes Feuer in Südkalifornien schlägt Anwohner in die Flucht. Die Flammen greifen schnell um sich. Dazu tragen auch starke Santa-Ana-Winde bei. Es gibt aber auch gute Nachrichten.

08.11.2024

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert
Hitzewelle an der US-Westküste

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert

Eine Hitzewelle sucht den Westen der USA heim. Im Bundesstaat Kalifornien kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände. Tausende Bewohner mussten bereits evakuiert werden.

03.07.2024