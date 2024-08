Walk & Talk - Freundschaften im Gehen schließen

Frankfurt/Main (dpa) - Laufen, reden, Leute kennenlernen: Das Konzept ist denkbar einfach und die Resonanz ist groß. In ganz Deutschland finden sich Frauen zu organisierten Spaziergängen zusammen, um neue Kontakte zu knüpfen. In Hamburg, Köln, Karlsruhe, München und vielen weiteren Städten.

In Frankfurt wurde beispielsweise im Frühjahr die Gruppe «FFM Girls Walk» gegründet. Über Social Media laden die Initiatorinnen Vivien Eller (28) und Gabriella Kinefss (25) regelmäßig zum gemeinsamen Spazieren - beispielsweise am Main oder im Park. Daneben gibt es auch mal andere kostenfreie Events wie gemeinsames Yoga oder Boxen. Die meisten Teilnehmerinnen seien zwischen 25 und 35 Jahren, aber auch ältere Frauen seien dabei.

Neue Freunde kennenlernen ist manchmal gar nicht so einfach. Organisierte Spaziergänge in größeren Gruppen können da Abhilfe schaffen. Angebote gibt es speziell für Frauen - aber nicht nur.

In New York wurde bereits 2022 die Gruppe «City Girls Who Walk» ins Leben gerufen. Kinefss und Eller, die sich bei ihrer Arbeit in einer Kanzlei kennengelernt haben, wurden via Social Media auf eine Gruppe in München aufmerksam, die Anfang dieses Jahres ihren ersten Spaziergang organisiert hat. «Munich Girls Talking Walking» hat bereits über 21.000 Follower auf Instagram.