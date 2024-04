Walpurgisnacht im Harz mit Kostümen und Live-Musik

Braunlage/Thale/Schierke (dpa) - Mit Live-Musik und Kostümen haben die Menschen im Harz die Walpurgisnacht gefeiert. Viele kamen am frühen Dienstagabend als Hexen oder Teufel verkleidet, wie ein dpa-Fotograf in Braunlage in Niedersachsen beobachtete. Dort gab es einen Umzug mit geschmückten Traktoren. Kinder saßen auf Besenstiel-Anhängern, Hexen und Teufel tanzten auf der Straße. Auch ein Feuerwerk war geplant.