Warum diese fünf Orte am Jahrestag der Flut wichtig sind

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Das Hochwasser in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der jüngeren deutschen Geschichte. Nach Starkregen verwandelte sich die Ahr in eine Sturzflut, die mehr als 180 Menschen das Leben kostete - 136 in Rheinland-Pfalz und 49 in Nordrhein-Westfalen.

In diesem Jahr jährt sich der Tag zum fünften Mal. Die Flaggen hängen im Zeichen der Trauer auf Halbmast. Vielerorts gedenken Menschen der Verstorbenen und der Betroffenen – dafür reisen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an.

Diese Orte stehen besonders im Fokus:

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Altenahr

Die Ortsgemeinde Altenahr wurde von der Sturzflut schwer getroffen. 33 Menschen kamen ums Leben. Für viele Überlebende folgte eine Zeit voll Trauer, Frust und erzwungenen Neuanfängen.

Foto: Thomas Frey/dpa Die Bundesstraße durch das Ahrtal ist hinter einem Tunnel von der Sturzflut im Juli weggerissen worden. (Archivbild)

Einige dieser Menschen werden in der Fotoausstellung «We Ahr Strong. Fünf Jahre, ein neuer Blick» zu sehen sein, die gegen Mittag im Beisein von Bundespräsident Steinmeier in Altenahr eröffnet wird.

Den Verstorbenen will die Gemeinde bei einem Gottesdienst am Nachmittag gedenken. Einer der Gäste wird der rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) sein.

Erftstadt

Die Narben des Unwetters seien bis heute in den Städten und Dörfern sichtbar, hatte Landtagspräsident André Kuper (CDU) kürzlich gesagt. Dazu zählt beispielsweise Erftstadt, wo die Fluten eine Kiesgrube zum Einsturz gebracht hatten. Durch einen Erdrutsch kippten mehrere Häuser ins Wasser. Auch ein Teil der historischen Burg stürzte im Zuge der Flut ein.

Der Schicksale, die hinter den Flutschäden stehen, wird bei einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung von Landtag und Landesregierung gedacht, an der auch Steinmeier teilnehmen wird. Das Hochwasser richtete in Nordrhein-Westfalen materielle Schäden von rund 13 Milliarden Euro an, vor allem in der Eifel, im Bergischen Land und Teilen des Sauerlands.

Foto: David Young/dpa In Erftstadt war das Ausmaß der Zerstörung nach dem Unwetter groß. (Archivbild)

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Die Flut traf Bad Neuenahr-Ahrweiler mit besonderem Ausmaß. Von den mehr als 130 Menschen, die bei der Flut im Ahrtal starben, wurde mehr als die Hälfte in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefunden – 65 waren in Bad Neuenahr-Ahrweiler wohnhaft.

Foto: Thomas Frey/dpa Die alte Landgrafenbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde durch die Flutkatastrophe 2021 total zerstört. (Archivbild)

Bundeskanzler Merz wird sich auf einer städtischen Baustelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler über den Stand des Wiederaufbaus informieren und mit jungen Ehrenamtlichen aus dem Ahrtal und Gewerbetreibenden vor Ort sprechen. Danach wird er an der öffentlichen Gedenkveranstaltung auf dem Marktplatz in Ahrweiler teilnehmen und eine Rede halten.

Sinzig

In Sinzig ereignete sich in der Flutnacht eine Tragödie, die viele Menschen besonders betroffen machte. Zwölf Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung starben – das Wasser überraschte sie im Schlaf. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) wird die Lebenshilfe in Sinzig besuchen und mit Hinterbliebenen und Betroffenen sprechen.

Foto: Thomas Frey/dpa Zu den Todesopfern der Ahrtal-Flut zählten auch 12 Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung. (Archivbild)

Schuld