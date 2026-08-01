Was geschah am 1. August?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. August 2026
Namenstag
Alfons Maria, Pierre Julien
Historische Daten
2021 - Tennisspieler Alexander Zverev ist der erste deutsche Olympiasieger im Herren-Einzel. Der Hamburger gewinnt in Tokio das Finale gegen den Russen Karen Chatschanow 6:3, 6:1 und feiert damit den bis dahin größten Erfolg seiner Karriere.
2001 - In zahlreichen deutschen Städten geben sich homosexuelle Paare erstmals das amtliche Ja-Wort und lassen ihre Partnerschaft offiziell eintragen.
1981 - Mit dem Musikvideo zu «Video Killed the Radio Star» von den Buggles startet der amerikanische Sender MTV (Music Television) sein Programm.
1976 - Bei einem Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring verunglückt der österreichische Weltmeister Niki Lauda und erleidet schwere Verbrennungen.
1291 - Die drei Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden schließen den Landfriedensbund, aus dem die Schweizer Eidgenossenschaft hervorgeht. Der 1. August ist heute Schweizer Nationalfeiertag.
Geburtstage
1971 - Idil Üner (55), deutsche Schauspielerin («Mordkommission Istanbul») und Regisseurin
1956 - Axel Milberg (70), deutscher Schauspieler (ZDF-Reihe «Familie Bundschuh», Kieler «Tatort»-Kommissar Borowski)
1941 - Christa Thoben (85), deutsche Politikerin, nordrhein-westfälische Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 2005-2010, Berliner Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie Bürgermeisterin 1999-2000. Mitglied des CDU-Präsidiums 1989-2000
1936 - Yves Saint Laurent, französischer Modeschöpfer, Gründer und Leiter des gleichnamigen Pariser Modehauses 1961-2002, gest. 2008
Todestage
1911 - Konrad Duden, deutscher Philologe, Wegbereiter einer einheitlichen deutschen Rechtschreibung, geb. 1829