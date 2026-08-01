Was geschah am 1. August?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. August 2026

Namenstag

Alfons Maria, Pierre Julien

Historische Daten

2021 - Tennisspieler Alexander Zverev ist der erste deutsche Olympiasieger im Herren-Einzel. Der Hamburger gewinnt in Tokio das Finale gegen den Russen Karen Chatschanow 6:3, 6:1 und feiert damit den bis dahin größten Erfolg seiner Karriere.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

2001 - In zahlreichen deutschen Städten geben sich homosexuelle Paare erstmals das amtliche Ja-Wort und lassen ihre Partnerschaft offiziell eintragen.

1981 - Mit dem Musikvideo zu «Video Killed the Radio Star» von den Buggles startet der amerikanische Sender MTV (Music Television) sein Programm.

1976 - Bei einem Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring verunglückt der österreichische Weltmeister Niki Lauda und erleidet schwere Verbrennungen.

1291 - Die drei Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden schließen den Landfriedensbund, aus dem die Schweizer Eidgenossenschaft hervorgeht. Der 1. August ist heute Schweizer Nationalfeiertag.

Geburtstage

1971 - Idil Üner (55), deutsche Schauspielerin («Mordkommission Istanbul») und Regisseurin

1956 - Axel Milberg (70), deutscher Schauspieler (ZDF-Reihe «Familie Bundschuh», Kieler «Tatort»-Kommissar Borowski)

1941 - Christa Thoben (85), deutsche Politikerin, nordrhein-westfälische Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie 2005-2010, Berliner Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur sowie Bürgermeisterin 1999-2000. Mitglied des CDU-Präsidiums 1989-2000

1936 - Yves Saint Laurent, französischer Modeschöpfer, Gründer und Leiter des gleichnamigen Pariser Modehauses 1961-2002, gest. 2008

Todestage