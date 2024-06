Was geschah am 1. Juli?

Was geschah am 24. Januar?

Was geschah am 22. April?

Was geschah am 2. Juni?

2009 - Während einer Verhandlung am Dresdner Landgericht wird eine Ägypterin vom Angeklagten mit 18 Messerstichen getötet. Marwa El-Sherbini hatte den Russlanddeutschen wegen rassistischer Beleidigungen angezeigt. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt.

1999 - Beim Absturz einer Seilbahn-Gondel sterben am Pic de Bure bei Grenoble in Frankreich alle 20 Insassen.

1989 - Unter dem Motto «Friede, Freude, Eierkuchen» feiern etwa 150 Techno-Fans auf dem Kurfürstendamm in Berlin die erste Love-Parade.

1904 - Der Verein TSV Bayer 04 Leverkusen wird unter dem Namen «Turn- und Spielverein der Farbenfabrik vorm. Friedrich Bayer & Co. 1904 Leverkusen» gegründet. Die Fußballabteilung entsteht 1907.

1949 - John Farnham (75), australischer Popsänger («Pressure Down», «Don't You Know It's Magic»)