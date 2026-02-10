Kalenderblatt

Was geschah am 10. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Februar 2026

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Namenstag

Bruno, Wilhelm

Historische Daten

2025 - US-Präsident Donald Trump bringt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg. Am 12. März 2025 traten diese Zölle in Kraft.

2016 - In den Vereinigten Arabischen Emiraten soll eine Ministerin das Glück in der Bevölkerung mehren. Ohud Chalfan wird zur ersten Glücksministerin des Landes ernannt.

2006 - Nach langem Rechtsstreit müssen die Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt werden. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weist eine Beschwerde des Landes Berlin gegen ein entsprechendes Urteil zurück.

1994 - Nach 82 Jahren als außerparlamentarische Befreiungsbewegung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit in Südafrika wird der Afrikanische Nationalkongress (ANC) eine politische Partei.

1840 - Die britische Königin Victoria heiratet den deutschen Prinzen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha. Obwohl von ihrem Onkel König Leopold I. von Belgien arrangiert, galt die Hochzeit als eine Liebesheirat.

Geburtstage

1963 - Johann Wadephul (63), deutscher Politiker (CDU), Außenminister seit 2025

1961 - Alexander Payne (65), amerikanischer Regisseur («Jurrassic Park III», «About Schmidt», Oscar für «Sideways»)

1961 - Benedikt Taschen (65), deutscher Verleger, Gründer des Taschen Verlags

1951 - Robert Iger (75), amerikanischer Manager, Konzernchef (CEO) der Walt Disney Company  2005-2020 und seit 2022

Todestage

2021 - Larry Flynt, amerikanischer Verleger, Gründer und Herausgeber des Sex-Magazins «Hustler», geb. 1942

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was geschah am 29. Dezember?
Kalenderblatt

Was geschah am 29. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

28.12.2025

Was geschah am 6. Mai?
Kalenderblatt

Was geschah am 6. Mai?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

05.05.2025

Was geschah am 23. März?
Kalenderblatt

Was geschah am 23. März?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

22.03.2025

Was geschah am 30. Januar?
Kalenderblatt

Was geschah am 30. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

29.01.2025

Was geschah am 27. Januar?
Kalenderblatt

Was geschah am 27. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

26.01.2025