Kalenderblatt

Was geschah am 10. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. November 2026

Namenstag

Johannes, Justus, Leo

Historische Daten

2025 - Sahra Wagenknecht kündigt ihren Rückzug vom BSW-Bundesvorsitz an. Sie will aber eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen und leiten. Im Dezember wird eine neue Parteispitze gewählt.

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2021 - Der deutsche Astronaut Matthias Maurer startet mit einer dreiköpfigen Nasa-Crew vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS. Maurer ist der vierte Deutsche in der Raumstation und bleibt sechs Monate im All.

2011 - Der Rapper Bushido erhält den Medienpreis Bambi als «Vorbild für Integration». Die Pop-Gruppe Rosenstolz kritisiert diese Entscheidung während der Veranstaltung deutlich - mit Verweis auf Bushidos frauenfeindliche, menschenverachtende Texte. Der Volkssänger Heino gibt seine Auszeichnung wegen der Bushido-Würdigung zurück.

1991 - Jutta Müller wird auf Hawaii erste deutsche Gesamtweltcup-Siegerin im Windsurfen.

1971 - Die im Bau befindliche Koblenzer Südbrücke über den Rhein knickt wegen einer Materialüberlastung ab. 13 Menschen kommen ums Leben.

Geburtstage

1971 - Nina Kunzendorf (55), deutsche Schauspielerin («Marias letzte Reise», «Tatort»-Kommissarin 2011-2013)

1963 - Mike Powell (63), amerikanischer Leichtathlet, hält mit 8,95 Metern seit 1991 den Weltrekord im Weitsprung

1961 - Dora Heldt (65), deutsche Schriftstellerin («Urlaub mit Papa», «Wind aus West mit starken Böen»)

1941 - Martin Kannegiesser (85), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Unternehmer, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall 2000-2012

Todestage

2006 - Hans-Peter Minetti, deutscher Schauspieler, Präsident des Verbandes der Theaterschaffenden in der DDR 1984-1990, geb. 1926

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