Was geschah am 10. November?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. November 2026
Namenstag
Johannes, Justus, Leo
Historische Daten
2025 - Sahra Wagenknecht kündigt ihren Rückzug vom BSW-Bundesvorsitz an. Sie will aber eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen und leiten. Im Dezember wird eine neue Parteispitze gewählt.
2021 - Der deutsche Astronaut Matthias Maurer startet mit einer dreiköpfigen Nasa-Crew vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS. Maurer ist der vierte Deutsche in der Raumstation und bleibt sechs Monate im All.
2011 - Der Rapper Bushido erhält den Medienpreis Bambi als «Vorbild für Integration». Die Pop-Gruppe Rosenstolz kritisiert diese Entscheidung während der Veranstaltung deutlich - mit Verweis auf Bushidos frauenfeindliche, menschenverachtende Texte. Der Volkssänger Heino gibt seine Auszeichnung wegen der Bushido-Würdigung zurück.
1991 - Jutta Müller wird auf Hawaii erste deutsche Gesamtweltcup-Siegerin im Windsurfen.
1971 - Die im Bau befindliche Koblenzer Südbrücke über den Rhein knickt wegen einer Materialüberlastung ab. 13 Menschen kommen ums Leben.
Geburtstage
1971 - Nina Kunzendorf (55), deutsche Schauspielerin («Marias letzte Reise», «Tatort»-Kommissarin 2011-2013)
1963 - Mike Powell (63), amerikanischer Leichtathlet, hält mit 8,95 Metern seit 1991 den Weltrekord im Weitsprung
1961 - Dora Heldt (65), deutsche Schriftstellerin («Urlaub mit Papa», «Wind aus West mit starken Böen»)
1941 - Martin Kannegiesser (85), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Unternehmer, Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall 2000-2012
Todestage
2006 - Hans-Peter Minetti, deutscher Schauspieler, Präsident des Verbandes der Theaterschaffenden in der DDR 1984-1990, geb. 1926